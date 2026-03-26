(VIDEO) Șofer beat și fără permis, reținut după un accident în Vânju Mare

Un accident rutier s-a produs pe 23 martie, în jurul orei 10:45, pe DN 56 A, în orașul Vânju Mare.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliția orașului Vânju Mare, un bărbat de 56 de ani, cetățean polonez, care conducea un ansamblu de vehicule, nu ar fi păstrat distanța regulamentară și a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un tânăr de 25 de ani, cetățean bulgar.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Alcool peste limita legală

Șoferul de 25 de ani a fost testat pentru alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

În schimb, în cazul bărbatului de 56 de ani, aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,58 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost ulterior transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au mai stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat în momentul producerii accidentului.

Reținut de polițiști

În data de 25 martie, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe 26 martie, bărbatul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere corespunzătoare.

Dosar penal în curs

Cercetările continuă pentru:

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului,

conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Citește și: Percheziții în Mehedinți într-un dosar de fraude: zeci de persoane, vizate pentru acte false de handicap