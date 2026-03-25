Ministrul Sănătății: România va avea o strategie dedicată exclusiv calităţii îngrijirii medicale şi siguranţei pacienţilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că România va avea o strategie dedicată exclusiv calităţii îngrijirii medicale şi siguranţei pacienţilor, care vizează trei direcţii: creşterea calităţii îngrijirii şi a siguranţei pacienţilor, reducerea mortalităţii, a internărilor evitabile şi a inegalităţilor şi consolidarea încrederii în sistemul de sănătate. „Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată şi corectată constant, în fiecare spital şi în fiecare serviciu medical”, afirmă Rogobete.

„Pentru prima dată, România va avea o strategie dedicată exclusiv calităţii îngrijirii medicale şi siguranţei pacienţilor, un cadru unitar pentru întreg sistemul de sănătate”, a anunţat, miercuri, Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Cine a elaborat strategia

El a adăugat că strategia fost elaborată împreună cu ANMCS, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, asociaţiile profesionale, profesionişti din sănătate, sindicatele şi reprezentanţii pacienţilor.

„Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată şi corectată constant, în fiecare spital şi în fiecare serviciu medical. Este un pas necesar. Investiţiile din sănătate sunt la cel mai ridicat nivel de după Revoluţie, iar reformele sunt în curs. Diferenţa reală se vede însă în modul în care este îngrijit pacientul. Aici începe, de fapt, şi încrederea. Spun constant că încrederea ne face bine, iar în sănătate ea se construieşte din fiecare interacţiune, din fiecare act medical făcut corect, în siguranţă şi cu responsabilitate“, a arătat ministrul Sănătăţii.

Strategia este construită pe trei direcţii

Potrivit acestuia, Strategia Naţională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale şi Siguranţa Pacienţilor 2026–2032 pune accentul pe modul în care este asigurată îngrijirea, cât de sigură este şi ce rezultate produce.

Strategia este construită pe trei direcţii: creşterea calităţii îngrijirii şi a siguranţei pacienţilor la toate nivelurile, prin consolidarea responsabilităţii, a infrastructurii digitale şi a deciziilor bazate pe date; reducerea mortalităţii, a internărilor evitabile şi a inegalităţilor, prin standardizarea practicii clinice, întărirea medicinei primare şi controlul infecţiilor şi al rezistenţei antimicrobiene; consolidarea încrederii în sistemul de sănătate, prin implicarea reală a pacienţilor, transparenţă şi măsurarea experienţei acestora.

„Pentru prima dată, aceste direcţii sunt susţinute de indicatori clari, instituţii responsabile şi termene de implementare, astfel încât progresul să poată fi urmărit concret. Calitatea nu înseamnă doar un act medical corect într-un moment punctual. Înseamnă continuitate, siguranţă şi coerenţă pe tot parcursul pacientului.

Strategia aduce împreună toate nivelurile sistemului, de la politici publice şi finanţare până la modul concret în care se lucrează în spitale. Este un document care reflectă realitatea din sistem şi experienţa directă a celor care îl susţin zi de zi. Mi-am dorit o strategie simplă, aplicabilă şi asumată. Un document care poate fi folosit în fiecare zi în sistemul de sănătate”, a menţionat Rogobete.

