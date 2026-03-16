Prezență de peste 87% la simularea Evaluării Naționale la Limba română în județul Dolj

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, proba la Limba și literatura română din cadrul simulării naționale a Evaluării Naționale.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Dolj, în județul Dolj au fost înscriși 4.822 de elevi, dintre care 594 au absentat la această probă.

Astfel, procentul de prezență a fost de 87,63%.

Simularea s-a desfășurat în aproape toate școlile din județ

Simularea Evaluării Naționale a fost organizată în 152 de unități de învățământ din județ, din totalul de 153 de școli cu personalitate juridică care școlarizează elevi de clasa a VIII-a.

Examenul nu s-a desfășurat la Școala Gimnazială Coțofenii din Dos.

De asemenea, 18 elevi nu au susținut simularea, potrivit situației centralizate la nivelul județului.

Urmează proba la Matematică

Simularea Evaluării Naționale continuă marți, 17 martie 2026, când elevii sunt așteptați să susțină proba scrisă la Matematică.

Simularea are rolul de a-i familiariza pe elevi cu condițiile reale de examen și de a oferi profesorilor și elevilor o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de Evaluarea Națională din vară.

Rezultatele simulării vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru a identifica eventualele lacune și pentru a adapta pregătirea elevilor până la examenul final.

