Expoziție aniversară „Carol I – Artă și Patrimoniu”, la Muzeul de Artă Craiova

Muzeul de Artă Craiova organizează vineri, 20 martie, de la ora 17:00, vernisajul expoziției „Colegiul Național Carol I Craiova – Artă și Patrimoniu”, eveniment dedicat aniversării a 200 de ani de la înființarea uneia dintre cele mai importante instituții de învățământ din România.

Expoziția este curatoriată de Lucian Rogneanu și este realizată în colaborare cu Colegiul Național Carol I Craiova și Muzeul Național Peleș, cu sprijinul mai multor instituții culturale și educaționale.

Lucrări de artă și documente istorice

Evenimentul reunește o selecție de lucrări de artă din patrimoniul muzeal, dar și o colecție de carte veche din biblioteca Colegiului Național „Carol I”. Prin aceste exponate, publicul poate descoperi atât patrimoniul artistic, cât și istoria unei instituții care a format generații de personalități ale culturii române.

Expoziția include și materiale documentare și fotografii, care evidențiază rolul important al colegiului în educația și formarea unor figuri marcante din domeniul științei, culturii și artei.

Două versiuni ale „Ecorșeului” lui Brâncuși

Un punct central al expoziției îl reprezintă lucrarea „Ecorșeul”, realizată de Constantin Brâncuși împreună cu profesorul Dimitrie Gerota.

Opera, aflată în colecția Colegiului „Carol I”, a fost restaurată recent cu ocazia programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023. Cu prilejul acestei expoziții, vizitatorii vor putea vedea pentru prima dată în spațiul muzeului cele două versiuni ale Ecorșeului, aflate în patrimoniul instituțiilor culturale din Craiova.

Un omagiu adus absolvenților de prestigiu

Proiectul expozițional își propune să aducă în prim-plan contribuția unor personalități importante care au studiat la Colegiul Național Carol I Craiova și care au influențat dezvoltarea culturii și societății românești în secolele XIX și XX.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova, Teatrul Național Marin Sorescu, precum și al instituțiilor din domeniul educației.

Program de vizitare

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 21 martie – 24 mai 2026, în sălile de la parterul Palatul Jean Mihail.

Programul de vizitare este:

marți – duminică: 10:00 – 17:00

În prima zi de miercuri a fiecărei luni, accesul publicului este gratuit.

