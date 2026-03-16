Sonata Kreutzer și „Brâncuși 150” – două seri speciale la Filarmonica Oltenia Craiova

Publicul meloman este invitat la două evenimente artistice speciale organizate de Filarmonica Oltenia Craiova, care aduc pe scenă muzică de cameră, poezie și un omagiu dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși.

Sonata Kreutzer – o seară de muzică intensă

Joi, 19 martie, de la ora 19:00, violonistul Remus Azoiței și pianistul Mihai Ungureanu vor interpreta un program de excepție ce include lucrări semnate de Johann Sebastian Bach, Piotr Ilici Ceaikovski, Camille Saint-Saëns și Ludwig van Beethoven.

Punctul culminant al serii va fi celebra Sonata Kreutzer, una dintre cele mai dramatice și spectaculoase lucrări din repertoriul pentru vioară și pian.

Sonata este asociată cu nuvela Lev Tolstoi, în care muzica devine un element central al tensiunii emoționale, reflectând teme precum pasiunea, gelozia și conflictele interioare din relațiile umane.

Interpretarea celor doi artiști promite o experiență muzicală intensă, în care vioara și pianul intră într-un dialog dramatic și expresiv.

Virtuozitatea violonistului Remus Azoiței și sensibilitatea pianistului Mihai Ungureanu transformă fiecare frază muzicală într-un moment de emoție autentică pentru public.

„Brâncuși 150” – muzică și poezie dedicate marelui sculptor

Marți, 17 martie, ora 19:00, Filarmonica propune un eveniment special: recitalul „Brâncuși 150”, conceput ca un dialog artistic între muzică și literatură.

Violoncelistul Mircea Suchici va interpreta Suita Brâncușiană, iar actorii Constantin Cicort de la Teatrul Național Marin Sorescu și Oana Stancu de la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri vor recita aforisme și poezii inspirate de opera și gândirea lui Constantin Brâncuși.

Evenimentul promite o atmosferă intimă și profundă, în care muzica și cuvântul se întâlnesc pentru a aduce în prim-plan spiritul creator al marelui artist român.

Prin aceste două seri culturale, Filarmonica Oltenia oferă publicului o experiență artistică complexă, în care tradiția muzicii clasice se îmbină cu literatura și reflecția asupra patrimoniului cultural românesc.

Citește și: (VIDEO) Aproape 44.000 de țigarete descoperite la frontieră, inclusiv la Calafat