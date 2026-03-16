(VIDEO) Aproape 44.000 de țigarete descoperite la frontieră, inclusiv la Calafat

Polițiștii de frontieră au descoperit 43.920 de țigarete ascunse în mai multe mijloace de transport care încercau să intre în România fără documente legale de proveniență. Captura a fost făcută în urma unor controale desfășurate în zona de competență a Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Controale BLITZ în mai multe puncte de frontieră

În perioada 9–14 martie, polițiștii de frontieră din cadrul sectoarelor Giurgiu, Călărași, Turnu Măgurele și Calafat au desfășurat acțiuni de tip BLITZ, vizând prevenirea și combaterea contrabandei cu produse accizabile.

În timpul verificărilor au fost oprite pentru control mai multe vehicule înmatriculate în:

România

Bulgaria

Austria

Republica Moldova

Mașinile erau conduse de cetățeni români, bulgari, moldoveni și turci, cu vârste între 25 și 56 de ani, care circulau pe rutele Bulgaria–România, Bulgaria–Austria și Turcia–Republica Moldova.

Țigări ascunse în compartimentele mașinilor

În urma controalelor, echipele de polițiști au descoperit pachete de țigări ascunse în diferite compartimente ale autovehiculelor.

După inventariere, cantitatea totală confiscată a fost de:

43.920 de țigarete,

echivalentul a 2.196 de pachete de țigări.

Produsele proveneau din diverse mărci, iar doar o parte dintre acestea aveau timbru de acciză.

Valoarea totală a țigaretelor a fost estimată la aproximativ 65.440 de lei.

Dosare penale și sancțiuni

Pentru întreaga cantitate descoperită, persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență, motiv pentru care țigările au fost confiscate și introduse în camerele de corpuri delicte ale instituțiilor.

Polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale și au aplicat sancțiuni contravenționale pentru:

contrabandă

deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile peste limita prevăzută de lege

Reprezentanții Poliția de Frontieră Română au anunțat că astfel de controale vor continua, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru combaterea contrabandei cu țigări și identificarea persoanelor implicate în astfel de activități ilegale.

