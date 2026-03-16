(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat soția

Un bărbat de 45 de ani din satul Smadovicioara, comuna Secu, județul Dolj, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic soția. Pe numele acestuia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, după ce autoritățile au stabilit că exista un risc iminent pentru victimă.

Potrivit IPJ Dolj, cazul a fost semnalat în seara zilei de 13 martie, în jurul orei 20:51, când o femeie de 34 de ani a sunat la poliție și a reclamat că ar fi fost agresată de soțul său.

Ordin de protecție emis de polițiști

După intervenția la fața locului, oamenii legii au deschis dosar penal pentru violență în familie.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există un pericol iminent pentru viața și integritatea corporală a femeii. În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva bărbatului.

Reținut pentru 24 de ore

În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 15 Poliție Rurală Filiași, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Urmează decizia procurorilor

În cursul zilei de astăzi, suspectul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii reamintesc că violența în familie este o infracțiune gravă, iar victimele pot solicita ajutorul autorităților prin apel la numărul unic de urgență 112.

