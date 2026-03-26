Donald Trump, un nou atac la adresa aliaților din NATO: „Nu au făcut absolut nimic”

Liderul de la Casa Albă reia criticile la adresa Alianței, reproșând statelor membre pasivitatea în conflictul cu Iranul, potrivit The Guardian.

Într-o postare publicată joi dimineață pe Truth Social, Donald Trump a scris: „Ţările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în privinţa ţării dezaxate, acum decimată militar, Iran. Statele Unite ale Americii nu au nevoie de nimic de la NATO, dar «nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!“

Nu este prima dată, de la izbucnirea războiului dintre SUA-Israel şi Iran, când preşedintele american critică NATO pentru că nu a acţionat alături de SUA.

Săptămâna trecută, Trump a folosit termeni și mai duri, numind NATO un „tigru de hârtie” și acuzând aliații de lașitate.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacitate nucleară. Acum, că acea luptă este câştigată militar, cu foarte puţin risc pentru ei, se plâng de preţurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligaţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului. Este atât de uşor pentru ei, cu atât de puţin risc. Sunt LAŞI, şi vom ŢINE MINTE!”, a scris el atunci pe platforma sa.

Deși Donald Trump acuză o pasivitate totală, mai multe state membre au oferit sprijin logistic sau strategic de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Alături de București, state precum Danemarca, Finlanda, Estonia și Lituania s-au arătat dispuse să participe la securizarea rutelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, fără a se implica însă în bombardamentele directe lansate de Washington și Israel la 28 februarie.

