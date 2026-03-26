Nicolás Maduro revine în fața instanței din New York într-un proces cu miză globală

Fostul lider venezuelean Nicolás Maduro se prezintă din nou în fața unui tribunal federal din New York, într-un dosar complex care include acuzații grave de trafic de droguri și arme.

Audierea face parte dintr-un proces considerat unul dintre cele mai sensibile din punct de vedere politic din ultimii ani, potrivit CNN.

Dispută privind plata avocaților

Apărarea lui Maduro susține că guvernul SUA interferează în mod direct cu dreptul său la apărare.

Avocații au avertizat că ar putea renunța la caz dacă autoritățile americane nu permit Venezuelei să acopere costurile juridice. Din cauza sancțiunilor impuse de SUA, orice astfel de plată necesită aprobări speciale, ceea ce a blocat până acum finanțarea.

Acuzații grave și pledoarie de nevinovăție

Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, participă la punerea sub acuzare pe 5 ianuarie 2026

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovați la acuzațiile formulate de procurorii americani, care includ:

narcoterorism

trafic de droguri

posesie de arme

Cei doi riscă pedepse severe dacă vor fi găsiți vinovați.

Capturare spectaculoasă și reacții internaționale

Fostul lider a fost capturat în ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare americane desfășurate în Caracas, un eveniment care a generat reacții puternice la nivel global.

De atunci, Maduro este deținut într-un centru de detenție din New York, în așteptarea procesului.

Un proces cu implicații majore

Audierea actuală se concentrează în mare parte pe aspecte procedurale, inclusiv dreptul la apărare și finanțarea echipei juridice.

Cazul ar putea dura ani de zile și este urmărit îndeaproape atât în SUA, cât și la nivel internațional, având implicații politice, juridice și diplomatice majore.

