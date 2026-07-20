CFR semnează un contract de 1,8 miliarde de lei pentru modernizarea Lotului 2 al liniei feroviare Craiova-Caransebeș

CFR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a tronsonului feroviar Filiași – Igiroasa, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș”, inclus în Coridorul Orient/Est-Mediteranean, transmite compania printr-un comunicat.

Valoarea contractului este de 1,8 miliarde de lei, fără TVA, iar acesta a fost atribuit Asocierii TrackWorks, formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. și TERNA S.A., liderul asocierii fiind ALSTOM TRANSPORT S.A, conform economedia.ro.

Contract pe o perioadă de 183 de luni

Durata totală a contractului este de 183 de luni și include toate etapele necesare realizării investiției:

12 luni pentru proiectare;

48 de luni pentru execuția lucrărilor;

120 de luni pentru perioada de garanție, împărțită în 60 de luni inițiale și 60 de luni suplimentare;

3 luni pentru activitățile după recepția finală.

Finanțarea proiectului este asigurată prin fonduri externe nerambursabile din cadrul Programului Transport 2021-2027, prin bugetul de stat alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

Linie electrificată și sisteme moderne de siguranță

Investiția prevede modernizarea infrastructurii feroviare dintre Filiași și Igiroasa, prin aducerea acesteia la standardele europene de interoperabilitate.

Proiectul include:

modernizarea liniei de cale ferată simple sau duble;

electrificarea la 25 kV și 50 Hz;

realizarea unor sisteme noi sau reabilitate de centralizare electronică și electrodinamică;

implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2.

Sistemul ERTMS Nivel 2 permite monitorizarea și gestionarea circulației trenurilor în conformitate cu standardele europene de siguranță, contribuind la creșterea eficienței și reducerea riscurilor în exploatare.

Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h

După finalizarea lucrărilor, viteza de circulație va crește semnificativ.

Pentru trenurile de marfă sunt prevăzute viteze cuprinse între 100 și 120 km/h, iar pentru trenurile de călători între 120 și 160 km/h.

Infrastructura va fi adaptată pentru:

o sarcină maximă de 22,5 tone pe osie;

trenuri de marfă cu lungimea de până la 740 de metri;

ecartamentul standard european de 1.435 mm.

Stații modernizate și măsuri pentru reducerea zgomotului

Proiectul prevede modernizarea tuturor stațiilor de pe traseu, inclusiv realizarea unor peroane înalte cu lungimea de 400 de metri.

Vor fi executate lucrări asupra construcțiilor existente, intervenții la structuri, modernizarea spațiilor și reorganizarea fluxurilor de circulație.

De asemenea, investiția include modernizarea instalațiilor de electrificare pe întreg tronsonul, creșterea capacității de transport și instalarea unor panouri fonoabsorbante sau aplicarea unor soluții alternative pentru reducerea zgomotului.

O conexiune feroviară strategică pentru România

Prin modernizarea tronsonului Filiași – Igiroasa, CFR urmărește creșterea capacității infrastructurii feroviare și îmbunătățirea condițiilor de transport pe una dintre rutele importante ale rețelei europene.

Compania precizează că va monitoriza toate etapele de proiectare și execuție pentru respectarea cerințelor tehnice, a standardelor de siguranță și a obligațiilor contractuale.

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