Peste 13 milioane de lei ajung la peste 22.000 de beneficiari din Dolj. AJPIS a început plata ajutoarelor sociale

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj a anunțat că a virat fondurile necesare pentru plata mai multor beneficii de asistență socială, de care vor beneficia peste 22.000 de persoane din județ.

Începând cu 20 iulie 2026, sumele vor ajunge la beneficiari atât prin virament bancar, cât și prin mandat poștal.

Peste 10 milioane de lei pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune

Cea mai mare parte a fondurilor este destinată beneficiarilor Venitului Minim de Incluziune (VMI).

Astfel, AJPIS Dolj a alocat peste 10,49 milioane de lei pentru 20.261 de beneficiari, sprijinul financiar fiind acordat persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate.

Sprijin financiar și pentru persoanele cu TBC și HIV/SIDA

Instituția a virat și fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor destinate persoanelor care suferă de tuberculoză și HIV/SIDA.

Mai exact:

peste 178.000 de lei au fost alocați pentru 199 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele diagnosticate cu TBC;

peste 381.000 de lei au fost virați către 373 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA.

Aproape două milioane de lei pentru copiii și tinerii aflați în sistemul de protecție

De asemenea, AJPIS Dolj a virat peste 1,95 milioane de lei pentru 1.500 de beneficiari ai măsurilor de protecție specială.

Sumele sunt destinate plății:

alocației de plasament;

indemnizației de sprijin pentru plasament;

indemnizației acordate tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.

Peste 22.000 de beneficiari vor primi banii

În total, 22.333 de persoane din județul Dolj vor intra în posesia drepturilor sociale aferente acestei luni.

Potrivit AJPIS Dolj, plățile au fost deja efectuate, iar beneficiarii care primesc banii în cont bancar sau prin mandat poștal îi vor încasa începând de astăzi, 20 iulie 2026.

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