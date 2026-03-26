Guvernul a adoptat ordonanța privind criza carburanților

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care instituie situația de criză pe piața carburanților și introduce măsuri de intervenție până la 30 iunie 2026.

Actul normativ prevede plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025 pentru întreg lanțul, de la rafinare la vânzarea finală, în perioada 1 aprilie-30 iunie, limitarea exporturilor de motorină și țiței doar cu acordul autorităților și sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea regulilor. Executivul pregătește și un al doilea pachet de măsuri, care ar putea include reducerea accizelor.

Actul normativ a suferit mai multe modificări

Ordonanța care instituie situația de criză pe piața carburanților a fost adoptată, însă fără avizul Consiliului Legislativ, potrivit surselor digi24.ro. Acest aviz ar urma să fie emis în cursul zilei de astăzi. Actul normativ a suferit mai multe modificări față de variantele anterioare: măsurile vor fi aplicate până la 30 iunie 2026, și nu timp de șase luni, cum prevedea inițial proiectul. De asemenea, adaosul comercial va fi limitat pe întreg lanțul la nivelul mediei din 2025, nu la 50% din această valoare, așa cum era prevăzut într-o formă anterioară.

