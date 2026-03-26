O ambulanţă s-a făcut scrum după ce a luat foc în trafic

De Daniela Moise

O ambulanţă a luat foc în mers pe DN 28 în zona localităţii ieşene Strunga. Echipajul a reuşit să iasă la timp şi să scoată tuburile de oxigen.

Pompierii au acţionat pentru lichidarea incendiului izbucnit la compartimentul motor al unei ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău. La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, cu zece subofiţeri şi un ofiţer.

În momentul izbucnirii incendiului, în ambulanţă nu se afla niciun pacient. Salvarea transportase un pacient de la Bacău la Iaşi şi se întorcea la bază.

La sosirea forţelor de intervenţie la locul solicitării, incendiul se manifesta generalizat la nivelul ambulanţei. Flăcările s-au extins şi la vegetaţia uscată din apropiere, afectând o suprafaţă de aproximativ 100 metri pătraţi.

Traficul a fost oprit pe DN 28 Târgu Frumos – Săbăoani.

