Un deputat rus milionar vrea să lupte în Ucraina deși are 70 de ani

Un deputat rus în vârstă de 70 de ani din regiunea Celiabinsk din Munţii Ural din Rusia a semnat un contract cu Ministerul Apărării din ţara sa pentru a lupta în Ucraina, transmite agenţia de ştiri TASS.

Deputatul Valeri Filipov a semnat contractul în luna martie şi intenţionează să lupte pe front timp de şase luni înainte de a se întoarce la îndatoririle sale oficiale.

El îşi va păstra mandatul în tot acest timp, a confirmat o purtătoare de cuvânt a parlamentului regional din Celiabinsk.

Filipov este şi om de afaceri şi a fost listat de revista Forbes în 2023 şi 2024 ca având o avere de peste 300 de milioane de ruble (4 milioane de dolari).

Conform datelor oficiale, în 2025, aproximativ 420.000 de persoane au semnat contracte cu armata rusă pentru a merge să lupte în Ucraina.

