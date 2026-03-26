Un deputat rus milionar vrea să lupte în Ucraina deși are 70 de ani

De Daniela Moise

Un deputat rus în vârstă de 70 de ani din regiunea Celiabinsk din Munţii Ural din Rusia a semnat un contract cu Ministerul Apărării din ţara sa pentru a lupta în Ucraina, transmite agenţia de ştiri TASS.

Deputatul Valeri Filipov a semnat contractul în luna martie şi intenţionează să lupte pe front timp de şase luni înainte de a se întoarce la îndatoririle sale oficiale.

El îşi va păstra mandatul în tot acest timp, a confirmat o purtătoare de cuvânt a parlamentului regional din Celiabinsk.

Filipov este şi om de afaceri şi a fost listat de revista Forbes în 2023 şi 2024 ca având o avere de peste 300 de milioane de ruble (4 milioane de dolari).

Conform datelor oficiale, în 2025, aproximativ 420.000 de persoane au semnat contracte cu armata rusă pentru a merge să lupte în Ucraina.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

