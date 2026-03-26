AUR, după ce CCR a respins sesizările pe legea bugetului: A confirmat bătaia de joc la adresa pensionarilor și mamelor

joi, 26 martie, 2026
Știri de ultima orăActualitateAUR, după ce CCR a respins sesizările pe legea bugetului: A confirmat bătaia de joc la adresa pensionarilor și mamelor

De Daniela Moise

Deputatul AUR Ștefan Avrămescu a criticat joi, 26 martie, decizia Curții Constituționale de a respinge sesizările partidului privind legea bugetului de stat, susținând că hotărârea confirmă „bătaia de joc” la adresa mamelor și pensionarilor.

„Din păcate, CCR nu a făcut decât să confirme bătaia de joc la adresa pensionarilor și a mamelor, cărora coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a refuzat să le indexeze pensiile cu rata inflației, iar în cazul mamelor să le scutească de plata CASS”, a spus reprezentantul AUR pentru Hotnews.

CCR a respins ambele sesizări ale AUR

Ambele sesizări formulate de AUR pe bugete au fost respinse joi de CCR. Legea bugetului este, astfel, constituțională și poate merge la promulgare.

Potrivit comunicatului, Curtea Constituțională a decis că Legea bugetului de stat pe 2026 a fost adoptată cu respectarea normelor constituționale, inclusiv în ceea ce privește procedura parlamentară. Judecătorii au subliniat că utilizarea procedurii de urgență este perfect legală, în condițiile prevăzute de Legea fundamentală, iar scurtarea termenelor de dezbatere nu reprezintă o abatere.

În motivare, Curtea a evidențiat că multe dintre criticile formulate nu privesc legalitatea, ci oportunitatea politică a deciziilor bugetare. Astfel, modul în care sunt distribuite resursele sau prioritățile stabilite de Guvern țin de opțiuni legislative, nu de respectarea Constituției.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

