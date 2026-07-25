Donald Trump și-a anunțat candidatura „pentru al patrulea mandat”! La ce s-a referit președintele SUA

Donald Trump a anunțat vineri seară, în cadrul dineului anual al Asociației Corespondenților de la Casa Albă, că va candida pentru a patra oară pentru funcția de președinte al Statelor Unite. Anunțul a fost făcut în glumă, în contextul acestui eveniment tradițional unde președinții americani susțin discursuri presărate cu ironii, glume și atacuri la adresa jurnaliștilor și opozanților politici.

„Sunt încântat să vă anunț intenția mea de a candida pentru un al patrulea mandat ca președinte al Statelor Unite… De fapt, eu cred că am câștigat deja de trei ori. Acum o voi face din nou. Ar trebui să fie ușor, devin foarte bun la a candida”, a spus Trump.

Spre finalul discursului său de o oră, Donald Trump a scos o șapcă roșie, inscripționată cu mesajul „Trump 2028”, pe care și-a pus-o pe cap și a afirmat că este pregătit să candideze pentru al patrulea mandat, aluzie la teoria sa conform căreia alegerile din anul 2020 au fost fraudate în defavoarea sa iar Joe Biden nu trebuia să ajungă la Casa Albă.

Donald Trump a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite între 2017 și 2021 și se află în prezent la al doilea mandat, început pe 20 ianuarie 2025.

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