Bancul zilei

De Eugen Becheru

O bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc:

  • Și, ce-ai mai făcut?, întreabă cea de un leu.
  • Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și pe la munte, de-astea… Tu, care mai e viaţa ta?
  • Mmm, cele obișnuite… biserică, biserică, biserică.

Trei ruşi intră într-un bar şi comandă trei beri. Barmanul le aduce berile şi le aşază pe suporturi de pahare din carton. După câteva minute, ruşii mai comandă un rând. Când barmanul le aduce berile, constată că suporturile nu mai erau. Supărat, nu le mai dă altele.
Ruşii, indignaţi, exclamă:

  • Berile ca berile, dar biscuiţii unde sunt?

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

