Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan efectuează o vizită în România

Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan efectuează joi o vizită oficială la Bucureşti, urmând să fie primit de preşedintele Nicuşor Dan şi să aibă discuţii cu premierul interimar Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Tofan se va afla în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului.

Agenda discuțiilor

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agenda discuţiilor cu Ilie Bolojan se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului şi să răspundă provocărilor actuale.

„Cei doi înalţi oficiali vor aborda şi aspectele legate de situaţia de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi consecinţele acestui război în plan securitar şi economic“, se arată în comunicat.

Conform Guvernului, Bolojan va reitera sprijinul „ferm“ al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi va aborda aspectele concrete de asistenţă şi coordonare diplomatică şi sectorială pentru avansarea acestui proces.

Premierul Vasile Tofan, învestit în urmă cu o săptămână

Premierul Vasile Tofan şi membrii noului Cabinet de miniştri al Republicii Moldova au depus în urmă cu o săptămână jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Preşedinţiei de la Chişinău.

Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de Parlament, cu votul a 53 de deputaţi.

Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de preşedinta Maia Sandu după demisia pe 3 iulie a lui Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-şi mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile şi convingerile“ sale.

Noul premier a declarat la momentul votului de încredere că priorităţile Executivului său vor fi axate pe accelerarea creşterii economice, eficienţă şi avansarea procesului de integrare europeană. „Vom asculta, vom decide şi vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană şi un stat eficient“, a spus el de la tribuna Legislativului, potrivit Moldpres.

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