Ilie Bolojan îl acuză pe Alexandru Rogobete că alimentează cu minciuni greva din sănătate

Prezent în emisiune la Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan l-a atacat pe fostul ministru al Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, subliniind că acesta s-a comportat iresponsabil, fiind unul dintre piromanii grevei din sistemul de sănătate. Bolojan l-a mai învinuit pe Rogobete că alimentează cu minciuni greva din sănătate și că veniturile salariaților din sănătate nu vor scădea.

„Domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că problemele reale ale sistemului sanitar sunt legate de dezechilibrele dintre spitalele mari și cele mici și de modul în care sunt utilizate resursele financiare. „Avem secții supraglomerate, în principal în marile spitale din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar avem și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și, practic, acolo este ineficiență și este loc de mai bine”, a mai spus Bolojan.

Greva, alimentată de dezinformări și minciuni

Premierul a ținut să repete că greva s-a derulat alimentată de dezinformări și minciuni. „Una din minciuni este legată de faptul că dacă ar fi adoptată legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege. (…) Una este să ai un spor de 80%. care se aplică la un nivel al salariului. și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a mai adăugat că respectivele compensații se vor menține până când angajații aflați în prezent sub nivelul noii grile vor ajunge treptat la același nivel salarial.

Alexandru Rogobete l-a acuzat pe Bolojan că ceea ce face el nu se numește reformă. „Ați spălat creierul oamenilor cu un cuvânt: reformă. Ați folosit atât de des cuvântul reformă, încât și-a pierdut sensul. Reformă nu înseamnă să golești spitalele de doctori. Reformă nu înseamnă să-l umilești pe cel care îți salvează mama sau copilul”, a declarat marți Alexandru Rogobete, într-un videoclip publicat pe Facebook. De asemenea, Rogobete respinge explicațiile lui Bolojan privind cheltuielile salariale în bugetele spitalelor: „Ați ieșit la pupitrul Guvernului și ați umilit medicii, spunând că spitalele cheltuie peste 90% din buget pentru salarii. Ce încercați să faceți? Să puneți oamenii împotriva medicilor? Credeți că dacă dezbinați, veți reuși?”.

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