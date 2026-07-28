AUR va vota împotriva programului SAFE și a reintroducerii declarațiilor de avere ale demnitarilor

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți că formațiunea sa va vota împotriva legilor decarbonizării, împrumutului SAFE și transparentizării averilor demnitarilor, în sesiunea extraordinară care are loc săptămâna aceasta la Parlament.

„Noi, aici, în Parlament, în această sesiune extraordinară, nu putem vota și nu vom vota chestiuni care afectează România pe termen mediu și lung. Și atrag atenția unora și altora care se portretizează ca fiind pro-europeni că nu e în interesul României, în actualele condiții, să voteze Legea decarbonizării, să voteze pentru împrumutul SAFE, mai ales acum, sau să voteze, în actuala formă, Legea pentru transparentizarea averilor demnitarilor”, a spus președintele AUR, George Simion, la Parlament.

„Domnul Grindeanu nu este serios“

El a precizat că l-a auzit pe președintele PSD spunând că vrea să includă în această lege și declarațiile de avere din partea partenerilor de viață.

„Iată că domnul Grindeanu nu este serios și noi nu vom putea vota această lege atâta timp cât soțul, soția, concubinul, concubina nu apar în acele declarații de avere. Dar, repet, declarația domnului Grindeanu este de săptămâna trecută, nu înțeleg de ce și-a modificat opinia”, a mai afirmat Simion.

„AUR va vota contra programului SAFE, în actuala lui formulă, pentru că inițial ni s-a părut că face parte dintr-un acord politic de contracte cu dedicație pentru alte țări, pentru alte industrii de armament, și timpul a dovedit și faptul că nu este adecvat la tipul de război modern. Și noi punem siguranța, securitatea românilor pe primul loc“, a mai spus liderul AUR.

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