(VIDEO) Tânăr din Craiova, reținut după ce ar fi smuls banii unui bărbat pe bulevardul 1 Mai

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din municipiul Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 Poliție Craiova, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit anchetatorilor, acesta este bănuit că ar fi sustras o sumă de bani de la un bărbat, pe un bulevard din municipiu.

Incidentul a avut loc pe bulevardul 1 Mai

Fapta ar fi avut loc în seara zilei de 26 iulie 2026, în jurul orei 22:35. Polițiștii au fost sesizați de un tânăr de 30 de ani, care a reclamat faptul că, în timp ce se afla pe bulevardul 1 Mai din Craiova, o persoană necunoscută i-ar fi sustras o sumă de bani.

Suspectul ar fi profitat de starea victimei

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat, la data de 27 iulie, un tânăr de 18 ani din Craiova, bănuit de comiterea faptei. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în seara incidentului, acesta ar fi profitat de faptul că persoana vătămată se afla sub influența băuturilor alcoolice și i-ar fi smuls banii din mână, după care ar fi fugit într-o direcție necunoscută.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă

Suspectul a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de astăzi, persoana reținută urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

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