Accident grav pe Calea București din Craiova. Un șofer băut a intrat pe contrasens și s-a răsturnat cu mașina

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 00:20, pe strada Calea București din municipiul Craiova. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus de mers și s-a ciocnit frontal cu o altă mașină.

La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Craiova, care au demarat cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului, potrivit IPJ Dolj.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Craiova, conducea un autoturism pe strada Calea București, în apropierea intersecției cu strada Plaiul Vulcănești.

Din cauze care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, acesta a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, tot din Craiova.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 45 de ani a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în perimetrul căii ferate.

Două persoane au ajuns la spital în urma impactului

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului de 19 ani și a unei pasagere aflate în autoturismul acestuia. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Șoferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest. Rezultatul a fost negativ în cazul tânărului de 19 ani, în timp ce bărbatul de 45 de ani avea o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus ulterior la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, care vor fi analizate de Institutul de Medicină Legală pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Poliția a deschis un dosar penal

Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Ancheta urmează să stabilească cu exactitate cauzele producerii evenimentului și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

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