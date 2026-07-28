Parcarea din Piața Chiriac va costa până la 289 de lei pe lună. Primăria Craiova introduce noi abonamente

Primăria Craiova pregătește modificarea tarifelor practicate în piețele municipiului prin introducerea a două abonamente lunare pentru parcarea din Piața Chiriac. Comercianții care au contracte cu SC Piețe și Târguri Craiova SRL vor plăti un tarif preferențial, în timp ce persoanele fără relații contractuale vor achita cu peste 120 de lei mai mult pentru același tip de abonament. Proiectul va fi supus votului consilierilor locali în ședința din 30 iulie.

Primăria Craiova propune completarea listei de tarife practicate în piețele municipiului prin introducerea unor abonamente lunare pentru parcarea din Piața Chiriac. Proiectul de hotărâre, care va fi dezbătut în ședința ordinară a Consiliului Local din 30 iulie, prevede două tarife distincte, în funcție de existența unei relații contractuale cu SC Piețe și Târguri Craiova SRL, societatea care administrează piețele din municipiu.

Potrivit proiectului, persoanele fizice și juridice care au contracte încheiate cu SC Piețe și Târguri Craiova SRL vor putea achiziționa un abonament de parcare în valoare de 165,29 lei pe lună, fără TVA. În schimb, persoanele care nu dețin relații contractuale cu societatea vor plăti 289,26 lei pe lună, fără TVA, pentru același tip de abonament.

Solicitarea a venit de la Piețe și Târguri Craiova

Introducerea noilor tarife a fost solicitată de SC Piețe și Târguri Craiova SRL printr-un raport transmis Consiliului Local la începutul lunii iulie. Societatea susține că noile abonamente sunt necesare în contextul în care intenționează să diversifice activitățile comerciale desfășurate în Piața Chiriac și să reglementeze utilizarea locurilor de parcare din zonă.

În raportul Direcției Patrimoniu se arată că noile tarife urmăresc „satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale”, asigurarea continuității serviciului, oferirea unor condiții de parcare în siguranță și descongestionarea traficului din zona Pieței Chiriac.

Vor completa lista tarifelor deja aprobate

Municipalitatea precizează că nu este vorba despre o modificare generală a tarifelor practicate în piețele Craiovei, ci despre completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 517/2025, prin care au fost aprobate tarifele pentru anul 2026. Cele două noi abonamente vor fi introduse în lista oficială a tarifelor administrate de SC Piețe și Târguri Craiova SRL.

Diferența dintre cele două tarife este de aproape 124 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că persoanele fără relații contractuale cu SC Piețe și Târguri Craiova SRL vor achita un abonament cu aproximativ 75% mai scump decât comercianții și ceilalți parteneri contractuali ai societății.

Documentele aflate pe ordinea de zi nu explică modul în care au fost calculate cele două valori și nici criteriile care au stat la baza diferenței de tarif, însă precizează că măsura este necesară pentru buna desfășurare a activității societății și pentru administrarea eficientă a parcării din Piața Chiriac.