Craiova pregătește construirea unui Spital de Îngrijiri Paliative de aproape 200 de milioane de lei

Consiliul Local Craiova urmează să aprobe studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui Spital de Îngrijiri Paliative pe strada Dobrogea. Potrivit documentației, lucrările de construcții și montaj sunt estimate la 199,6 milioane de lei și vor sta la baza viitoarei licitații de execuție. În devizul general apare însă o valoare totală de 486 de milioane de lei, care include rezerva de implementare (ajustarea de preț) și celelalte categorii de cheltuieli prevăzute de legislație.

Consiliul Local Craiova va dezbate în ședința ordinară de joi proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui Spital de Îngrijiri Paliative. Documentația prevede realizarea unei unități sanitare cu 100 de paturi, pe un teren situat pe strada Dobrogea nr. 50, aflat în proprietatea municipiului și în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 30 de luni.

Documentația invocă deficitul serviciilor de paliație

Referatul de aprobare și studiul de fezabilitate motivează necesitatea investiției prin numărul redus al serviciilor de îngrijiri paliative disponibile în România și prin creșterea numărului pacienților care au nevoie de astfel de servicii.

Potrivit documentelor, aproximativ 60% dintre pacienții aflați în stadii avansate ale bolii nu beneficiază de îngrijiri paliative. Totodată, studiul de fezabilitate arată că România dispune de aproximativ 1,2 paturi de paliație la 100.000 de locuitori, în timp ce în mai multe state europene indicatorul este de 8-10 paturi la 100.000 de locuitori. Aceste date sunt prezentate ca argumente pentru construirea unei noi unități sanitare.

Documentația precizează că îngrijirile paliative sunt destinate persoanelor cu boli cronice progresive sau aflate în stadii avansate și includ controlul durerii și al simptomelor, precum și sprijin psihologic și social pentru pacienți și familiile acestora.

Clădirea va avea 100 de paturi

Proiectul prevede construirea unui spital cu o capacitate de 100 de paturi pentru spitalizare continuă.

Clădirea va avea regim de înălțime S+P+2E+etaj tehnic și o suprafață construită de aproape 4.000 de metri pătrați. Construcția este proiectată în două tronsoane și va include spații pentru spitalizare, ambulatoriu, cabinete medicale, zone pentru tratamente și recuperare, spații administrative și funcțiuni tehnice.

Memoriul tehnic mai arată că unitatea este proiectată astfel încât, într-o etapă ulterioară, să poată dezvolta și servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

Au fost analizate două soluții tehnice

Studiul de fezabilitate analizează două variante pentru realizarea clădirii. Prima propune utilizarea unei fațade ventilate, iar cea de-a doua o fațadă cortină.

Potrivit memoriului tehnic, varianta cu fațadă ventilată este recomandată deoarece presupune costuri mai reduse de întreținere și o exploatare mai ușoară a clădirii. În analiza multicriterială prezentată în documentație, această soluție a obținut un punctaj de 95,67, față de 77,25 pentru varianta alternativă.

Lucrările sunt estimate la aproape 200 de milioane de lei

Indicatorii tehnico-economici fac distincție între costul efectiv al lucrărilor și valoarea totală înscrisă în devizul general. Astfel, lucrările de construcții și montaj (C+M), care vor face obiectul viitoarei licitații de execuție, sunt estimate la 199.591.563,69 lei, cu TVA.

În același timp, devizul general al investiției indică o valoare totală de 486.004.193,89 lei, cu TVA. Potrivit documentației, diferența este dată în principal de rezerva de implementare (ajustarea de preț) inclusă în devizul general, precum și de celelalte categorii de cheltuieli prevăzute de legislația care reglementează elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile publice. Astfel, suma de 486 de milioane de lei nu reprezintă valoarea contractului de execuție a lucrărilor, ci valoarea totală calculată în indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Serviciile prevăzute în proiect

Potrivit documentației, spitalul va include secții de spitalizare, ambulatoriu, spații pentru tratamente și investigații, servicii de consiliere psihologică și socială, precum și spațiile administrative și tehnice necesare funcționării unității.

Documentele prevăd, de asemenea, acordarea de consultații în ambulatoriu, terapii de suport și dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. Referatul de aprobare precizează că activitatea va fi asigurată de echipe multidisciplinare formate din medici, asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali și alte categorii de personal de specialitate.