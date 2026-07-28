Reguli stricte pentru Skate Park-ul de 3,5 milioane de euro din Craiova. Copiii sub 12 ani nu vor avea acces, iar amenzile ajung la 500 de lei

Primăria Craiova pregătește regulamentul de funcționare al noului Skate Park construit pe strada Pașcani. Accesul va fi gratuit, însă doar pentru persoanele care au împlinit 12 ani și respectă reguli stricte privind echipamentul de protecție și utilizarea facilităților. Cei care încalcă regulamentul riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, iar administratorul va putea restricționa accesul persoanelor care pun în pericol siguranța celorlalți utilizatori.

Municipiul Craiova se pregătește să deschidă oficial Skate Park-ul construit pe strada Pașcani, însă înainte ca iubitorii sporturilor urbane să poată utiliza noua investiție, Consiliul Local trebuie să aprobe regulamentul de organizare și funcționare al obiectivului. Documentul, care va fi supus votului în ședința din 30 iulie, stabilește în detaliu cine poate avea acces în skatepark, în ce condiții poate fi folosit și ce sancțiuni riscă cei care nu respectă regulile.

Potrivit raportului întocmit de Direcția Patrimoniu, investiția „Skate Park Craiova” este aproape finalizată, iar regulamentul este necesar pentru ca obiectivul să poată fi pus în funcțiune imediat după încheierea etapelor administrative. Bunurile rezultate în urma proiectului vor fi transmise către SC ECO URBIS Craiova SRL, societate care va administra și exploata noua bază sportivă.

Acces gratuit, dar nu pentru oricine

Una dintre cele mai importante prevederi ale regulamentului este că accesul în Skate Park va fi gratuit, însă numai în condițiile respectării tuturor regulilor stabilite de administrația locală.

În primul rând, copiii sub 12 ani nu vor avea voie să intre în skatepark, autoritățile motivând că instalațiile sunt destinate sporturilor extreme și au un grad de dificultate mediu-ridicat. În cazul minorilor care au împlinit această vârstă, răspunderea pentru utilizarea facilităților revine reprezentanților legali.

De asemenea, regulamentul precizează că Skate Park-ul nu reprezintă un loc de joacă pentru copii, ci o infrastructură sportivă destinată persoanelor care dețin cunoștințele și abilitățile necesare practicării sporturilor urbane în condiții de siguranță. Utilizatorii vor trebui să folosească exclusiv traseele corespunzătoare nivelului propriu de experiență.

Program diferit pentru biciclete și skateboard

Pentru a reduce riscul accidentelor, administratorul va separa utilizarea skateparkului în funcție de tipul echipamentului folosit.

Astfel, de luni până vineri, între orele 08.00 și 14.00, pista va putea fi utilizată de cei care practică skateboard, role sau trotinete fără propulsie. În intervalul 14.00-18.00, accesul va fi rezervat exclusiv bicicletelor BMX și MTB freestyle, urmând ca între 18.00 și 22.00 pista să revină utilizatorilor de skateboard, role și trotinete.

În weekend, programul va fi împărțit diferit: sâmbăta va fi destinată bicicletelor BMX și MTB, iar duminica utilizatorilor de skateboard, role și trotinete.

Casca și protecțiile devin obligatorii

Regulamentul introduce reguli stricte privind echipamentul de protecție. Practicarea sporturilor va fi permisă numai dacă utilizatorii poartă cască, cotiere, genunchiere și apărători pentru mâini, iar lipsa acestora va interzice accesul pe pistă.

Administratorul va putea închiria, contra cost, echipamente de protecție celor care nu le dețin, însă acestea vor trebui returnate în stare bună la expirarea perioadei de utilizare. Dacă vor fi deteriorate, utilizatorii vor suporta costurile aferente.

Ce este interzis în Skate Park

Lista interdicțiilor este una extinsă. Printre altele, regulamentul interzice:

accesul cu echipamente motorizate, inclusiv trotinete electrice;

consumul de alcool sau substanțe halucinogene;

accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

utilizarea pistei pe ploaie, ceață, zăpadă sau gheață;

realizarea de graffiti;

aprinderea focului;

blocarea intenționată a traseelor;

comportamentul agresiv;

deteriorarea instalațiilor și mobilierului urban;

aruncarea deșeurilor în afara spațiilor special amenajate.

Totodată, regulamentul prevede că utilizatorii trebuie să acorde prioritate celor care execută deja o manevră, iar în cazul unei căzături sunt obligați să elibereze imediat pista. Dacă accidentul este grav, ceilalți utilizatori trebuie să sune la 112.

Amenzi între 100 și 500 de lei

Nerespectarea regulamentului nu va atrage doar evacuarea din skatepark, ci și sancțiuni financiare.

Documentul stabilește că încălcarea regulilor privind programul de funcționare, utilizarea fără echipament de protecție, consumul de alcool, accesul cu vehicule motorizate, deteriorarea instalațiilor sau realizarea de graffiti constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi făcute de polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Craiova.

Administratorul nu răspunde pentru accidente

Regulamentul stabilește și limitele răspunderii administratorului. Utilizarea skateparkului se va face pe propria răspundere, iar administratorul nu va răspunde pentru accidentările produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare a infrastructurii, a nerespectării regulamentului sau a încercării unor manevre peste nivelul de experiență al utilizatorului. De asemenea, obiectivul va fi monitorizat video, iar simplul acces în incintă va însemna acceptarea tuturor regulilor de funcționare.

Regulamentul ajunge la vot

Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului va fi dezbătut de Consiliul Local Craiova în ședința ordinară din 30 iulie 2026. După adoptare, noul Skate Park va putea fi deschis publicului, urmând să fie administrat de SC ECO URBIS Craiova SRL, care va stabili inclusiv programul de funcționare și va urmări respectarea regulamentului.