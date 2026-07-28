Afacere de aproape două milioane de euro între Primăria Craiova și Fănel Trandafir(Cimino)

Primăria Craiova se pregătește să facă una dintre cele mai importante achiziții imobiliare din ultimii ani. Municipalitatea vrea să cumpere de la omul de afaceri Fănel Trandafir un ansamblu industrial de pe strada Nicolae Romanescu, evaluat la aproape 9,85 milioane de lei (1,88 milioane de euro). Raportul de evaluare, care va sta la baza negocierilor, a fost finalizat, iar tranzacția urmează să ajungă pe masa consilierilor locali.

Primăria Craiova continuă demersurile pentru cumpărarea unui amplu ansamblu industrial amplasat pe strada Nicolae Romanescu nr. 112E, fostă nr. 28. În documentele care urmează să fie analizate de Consiliul Local se regăsește raportul de evaluare a proprietății, întocmit la solicitarea municipalității, care stabilește valoarea de piață a imobilului la 9.843.848 de lei, echivalentul a 1.877.558 de euro.

Raportul a fost realizat de evaluatorul autorizat ANEVAR Mihail-Dumitru Blănariu, iar scopul declarat este stabilirea valorii de piață în vederea achiziționării imobilului de către Municipiul Craiova. Beneficiarul evaluării este Primăria Craiova, iar proprietarul actual este persoana fizică Fănel Trandafir.

O proprietate industrială de aproape 4.700 de metri pătrați

Imobilul pe care municipalitatea intenționează să îl cumpere este format din mai multe construcții industriale și terenul aferent.

Concret, proprietatea cuprinde un teren intravilan de 3.850 de metri pătrați, împreună cu patru construcții înscrise în Cartea Funciară nr. 247686 UAT Craiova:

un depozit de alcool;

două hale de producție cu regim de înălțime P+2;

un post de transformare electrică.

La acestea se adaugă o cotă-parte de 874,5 metri pătrați dintr-un teren de 1.749 de metri pătrați care reprezintă drumul de acces către proprietate. Suprafața construită totală este de 1.336 metri pătrați, suprafața desfășurată ajunge la 3.486 metri pătrați, iar suprafața utilă depășește 2.490 de metri pătrați.

Halele reprezintă cea mai mare parte din valoare

Potrivit raportului de evaluare, cea mai mare valoare o au cele două hale de producție. Prima hală, cu regim de înălțime P+2 și o suprafață desfășurată de 1.848 mp, a fost evaluată la 3.882.384 lei (740.503 euro).

A doua hală, tot cu regim P+2 și o suprafață desfășurată de 1.377 mp, valorează 2.892.880 lei (551.771 euro). Depozitul de alcool a fost evaluat la 210.833 lei, iar postul de transformare la 111.695 lei. În total, construcțiile însumează o valoare de 7.097.792 lei, la care se adaugă valoarea terenului și a cotei din drumul de acces.

Evaluatorul a stabilit valoarea terenului de 3.850 mp la 2.746.055 lei, iar cota din drumul de acces la 623.747 lei. Astfel se ajunge la valoarea totală estimată de 9.843.848 lei.

Achiziția a fost decisă încă din aprilie

Documentul a fost comandat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din 30 aprilie 2026, iar comanda pentru întocmirea raportului de evaluare a fost emisă în aceeași zi. Inspecția proprietății și evaluarea propriu-zisă au avut loc la 18 iulie 2026, dată la care evaluatorul a stabilit și valoarea de piață a imobilului.

Raportul precizează că evaluarea a fost realizată conform Standardelor ANEVAR 2025, utilizând metoda comparației vânzărilor pentru teren și abordările prin venit și prin cost pentru construcții.

Proprietatea este închiriată și funcțională

Un aspect interesant evidențiat de evaluator este că imobilul nu este abandonat. În urma inspecției efectuate pe teren s-a constatat că proprietatea este închiriată și funcțională, însă evaluatorului nu i-au fost puse la dispoziție contractele de închiriere și nici informații privind nivelul chiriilor încasate.

Raportul semnalează existența unor drepturi de superficie înscrise în cartea funciară, însă evaluatorul arată că, în lipsa unui extras de carte funciară actualizat, evaluarea a fost realizată în ipoteza utilizată pentru stabilirea valorii de piață a imobilului. Este vorba despre drepturi de superficie constituite în favoarea fostei Distribuție Energie Oltenia SA și a societății Publicar SRL, pentru amplasarea unor construcții și asigurarea accesului.

Ce urmează

Raportul de evaluare nu reprezintă aprobarea achiziției, ci documentul tehnic pe baza căruia Primăria Craiova poate negocia cumpărarea proprietății.

Dacă administrația locală va merge mai departe cu procedura și Consiliul Local va aproba achiziția, municipiul ar urma să plătească o sumă apropiată de valoarea stabilită de evaluator, respectiv aproape 9,85 milioane de lei (aproximativ 1,88 milioane de euro), pentru a prelua în patrimoniul public ansamblul industrial de pe strada Nicolae Romanescu.

Documentele analizate nu precizează, însă, destinația pe care administrația locală intenționează să o dea fostei platforme industriale după finalizarea achiziției.