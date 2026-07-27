Patru români, condamnați în Marea Britanie pentru comiterea a 450 de jafuri

Patru români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după o serie de 450 de jafuri, majoritatea din locuințe. Anchetatorii spun că pagubele depășesc un milion de lire sterline.

Cei patru bărbați făceau parte, potrivit anchetatorilor britanici, dintr-o grupare care acționa în mai multe zone din Regat. Timp de aproape 10 luni, aceștia ar fi furat în special din case care încă nu erau locuite, din cartiere rezidențiale noi.

Spărgeau geamurile și furau în special centrale termice, electrocasnice, pompe de căldură și alte obiecte care puteau fi valorificate repede. În multe dintre locuințele sparte, conductele de apă sau de gaz erau tăiate și lăsate neizolate.

Cei patru români au primit împreună 18 ani de închisoare

Unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii așteptau să se mute în ele. În total, anchetatorii susțin că cei patru români au spart aproape 450 de proprietăți, iar prejudiciul depășește un milion de lire sterline.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani, au fost identificați și și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor. În total, au primit pedepse care însumează aproape 18 ani de închisoare pentru conspirație în vederea comiterii de spargeri.

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