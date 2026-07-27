15 polițiști rutieri, condamnați pentru că s-au lăsat mituiți cu… pizza

15 actuali și foști polițiști de la Biroul Rutier Iași și managerul unui restaurant din oraș au fost condamnați în primă instanță pentru corupție.

Procurorii DNA i-au acuzat că treceau cu vederea greșelile din trafic, ale șoferilor care livrau comenzi pentru localul respectiv. Și ar fi primit în schimb de mâncare, în special pizza.

Cei 15 polițiști ar fi primit drept mită, între 2019 și 2020, în jur de 100 de porții de mâncare, potrivit procurorilor DNA. Mai ales pizza, dar și ciorbe, crispy sau sosuri, comenzi care în mod normal costau în jur de 100 de lei fiecare, dar pe care oamenii legii nu le-ar fi plătit, conform DNA.

Cum funcționa acordul

Ar fi fost o înțelegere tacită între managerul restaurantului și biroul rutier, astfel încât dacă șoferii localului încălcau legea în trafic, să fie scutiți de consecințe.

„Conținutul acestei înțelegeri îl reprezenta acordarea unei protecții constante conducătorilor auto ai societății, respectiv favorizarea lor în activitatea de control rutier, în schimbul unor produse alimentare furnizate gratuit polițiștilor”.

De exemplu, agenții de la rutieră se făceau că nu văd angajații restaurantului care circulau peste viteza legală, întorceau în locuri nepermise sau chiar nu aveau permis. În schimb, – se arată în documentul Tribunalului Iași, „după ce se plasau comenzile la pizzerie, acesteau erau trecute pe o masă de protocol, cu discount de 100%, după care ajungeau la lucrătorii poliţiei rutiere“.

Pedepse cu executare

Trei dintre cei 15 polițiști acuzați de luare de mită au fost condamnați la închisoare cu executare, fiecare câte aproape 4 ani.

Ceilalți au primit condamnare cu suspendare. În plus, și managerul restaurantului a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Toți sunt nemultumiți și vor face apel, susțin avocații lor.

Biroul de presă al poliției a transmis că, în prezent, doar 8 polițiști din dosar mai lucrează în instituție. Ceilalți fie s-au pensionat, fie și-au dat demisia.

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