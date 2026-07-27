Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false.

„“Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăți restante“. Potențialele victime primesc un sms care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Aceasta este momeala’, susține DNSC într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mai departe, mesajul oferă „avantajul“ de a achita suma restantă fără penalități: „ținând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalități de întârziere“.

Apoi, mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare. În final, pentru a impacienta și mai tare potențiala victimă, infractorii subliniază urgența demersului și potențiale consecințe negative: “Atenție: Termenul limită de plată este 28 iulie 2026. După această dată, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel puțin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare și dobânzi, iar situația poate avea consecințe asupra istoricului dumneavoastră de credit““, atrage atenția Directoratul de Securitate Cibernetică.

Indiciile tentativei de fraudă

Reprezentanții instituției prezintă și indiciile tentativei de fraudă: sursa mesajului este o adresă de e-mail, domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulări alarmante și presiune privind termenul-limită: ‘termenul limită de plată’, ‘taxe suplimentare de cel puțin 200 lei’, ‘vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată’, solicitarea accesării urgente a unui link, prezența celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă – emoția, urgența, urmată de solicitarea furnizării de date.

În context, experții în securitate cibernetică recomandă să nu fie accesate link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje, să fie acordată atenție la sursa mesajelor și verificat mereu numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial, să se verifice informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor, să nu se introducă date personale sau bancare în pagini suspecte și să se raporteze tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: https://pnrisc.dnsc.ro/.

Pentru protecție suplimentară, se poate instala extensia DNSC Blacklist Protection, care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.

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