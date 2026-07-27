Premieră medicală. Pacientă de 18 ani, transferată de la Craiova la Floreasca cu un elicopter Black Hawk, sub suport ECMO

O pacientă în vârstă de 18 ani, aflată în stare critică și dependentă de un sistem de oxigenare extracorporală (ECMO), a fost transferată în premieră de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

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Pacienta, internată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, a primit o nouă șansă datorită unei intervenții medicale complexe și a unei colaborări rapide între mai multe echipe de specialiști, potrivit unei postări pe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

În noaptea de 25 spre 26 iulie, tânăra a fost transferată către Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea marchează o etapă importantă în dezvoltarea capabilităților aeromedicale și a medicinei de urgență din România.

Intervenție medicală de urgență pentru salvarea unei tinere aflate în stare critică

O pacientă în vârstă de 18 ani, internată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, a primit o nouă șansă datorită unei intervenții medicale complexe și a unei colaborări rapide între mai multe echipe de specialiști.

În noaptea de 25 spre 26 iulie, tânăra a fost transferată către Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Echipa ECMO de la Floreasca, mobilizată pentru stabilizarea pacientei

Înaintea transferului, echipa multidisciplinară ECMO a Spitalului Floreasca s-a deplasat la Craiova pentru evaluarea pacientei și pentru inițierea terapiei de susținere a funcțiilor vitale.

Specialiștii au început tratamentul ECMO și au stabilizat pacienta astfel încât transportul aeromedical să se poată realiza în condiții de siguranță. Pe întreaga durată a zborului, aceasta a fost monitorizată permanent de echipa medicală, iar după aterizare a fost preluată în centrul specializat ECMO al Spitalului Floreasca.

Colaborarea dintre spitale și serviciile de urgență, esențială în cazurile critice

Pentru echipa Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, această intervenție reprezintă un exemplu al importanței cooperării dintre unitățile medicale și serviciile de urgență atunci când fiecare minut poate conta.

Organizarea rapidă a transferului, comunicarea eficientă și implicarea tuturor echipelor medicale au permis ca pacienta să ajungă într-un timp scurt într-un centru cu experiență în tratarea cazurilor severe care necesită suport avansat.

Misiune coordonată de DSU și UPU-SMURD București

Operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență și UPU-SMURD București, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Mobilizarea resurselor specializate a făcut posibil un transfer medical dificil, realizat cu un nivel ridicat de siguranță și profesionalism.

ECMO, o tehnologie de ultimă generație pentru pacienții aflați în stare critică

ECMO (oxigenarea extracorporală cu membrană) este una dintre cele mai complexe metode de susținere a funcțiilor vitale. Terapia este utilizată în situațiile în care inima sau plămânii nu mai reușesc să asigure necesarul de oxigen al organismului.

Transportul unui pacient aflat pe suport ECMO reprezintă o provocare medicală majoră și necesită echipamente specializate, monitorizare continuă și o echipă cu experiență în gestionarea unor astfel de situații.

Prin această intervenție, cooperarea dintre specialiștii din Craiova și București demonstrează încă o dată că, în medicina de urgență, coordonarea rapidă și munca în echipă pot face diferența între viață și pierderea unei șanse.