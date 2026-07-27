„Violența costă libertate”. Polițiștii doljeni, acțiuni de prevenire alături de asistenții maternali

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj desfășoară, în perioada iulie – octombrie 2026, campania „Violența costă libertate”, o inițiativă care urmărește reducerea comportamentelor violente și promovarea unor modalități pașnice de soluționare a conflictelor.

Campania are ca obiectiv informarea populației cu privire la legislația care protejează victimele violenței, dar și la consecințele legale pe care le pot suporta agresorii sau persoanele care aleg să nu respecte normele de conduită, potrivit IPJ Dolj.

Polițiștii au discutat cu asistenții maternali despre prevenirea abuzurilor

În cadrul campaniei, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al IPJ Dolj au desfășurat activități informativ-preventive la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

Întâlnirile au fost adresate asistenților maternali și vor continua și în perioada următoare.

Oamenii legii au prezentat informații despre prevenirea infracțiunilor comise cu violență, inclusiv a violenței domestice, identificarea comportamentelor abuzive și gestionarea conflictelor prin comunicare, dialog și respect reciproc.

Victimele violenței domestice, sprijinite prin măsuri de protecție

În cadrul discuțiilor, asistenții maternali au fost informați cu privire la prevederile legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și la măsurile de protecție disponibile pentru victime.

Un subiect important a fost Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică (SIME), instrument utilizat pentru creșterea gradului de protecție a persoanelor aflate în situații de risc.

Polițiștii au explicat modul de funcționare al sistemului și rolul acestuia în prevenirea apropierii agresorilor de victime atunci când există măsuri dispuse de autorități.

Mărturia unei victime, punct de plecare pentru discuții despre abuz

Participanților le-a fost prezentat și un material video care a ilustrat experiența unei femei victime a violenței domestice timp de mai mulți ani.

Materialul a evidențiat efectele profunde ale abuzului asupra victimelor și copiilor, importanța recunoașterii semnelor de violență și necesitatea solicitării sprijinului din partea instituțiilor competente.

Vizionarea a generat discuții despre prevenirea situațiilor de abuz, intervenția timpurie și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Siguranța copiilor, un alt subiect abordat de polițiști

Având în vedere rolul asistenților maternali în creșterea și educarea copiilor, polițiștii au abordat și teme privind protecția minorilor.

Printre subiectele discutate s-au numărat: siguranța copiilor în mediul online; prevenirea traficului și consumului de droguri; identificarea situațiilor de risc; comunicarea eficientă cu minorii; promovarea comportamentelor nonviolente și responsabile.

Colaborare pentru un mediu sigur pentru copii

Prin această campanie, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj urmărește consolidarea colaborării cu instituțiile din domeniul protecției copilului și sprijinirea specialiștilor care lucrează cu persoane vulnerabile. Mesajul campaniei rămâne unul clar: violența are consecințe, iar prevenirea începe prin dialog, respect și responsabilitate.