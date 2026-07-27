Furtuni şi ploi torenţiale până luni seară în jumătatea vestică şi centrală a ţării

Meteorologii anunţă că în Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei şi în nord-vestul Moldovei vor fi vijelii şi averse torenţiale până luni seară, iar în noaptea de luni spre marţi, va fi vânt puternic în Carpaţii Meridionali, de Curbură şi local în Munţii Apuseni. Intensificări de vânt vor fi şi marţi, în estul Moldovei şi zona Carpaţilor de Curbură.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ până luni noapte, la ora 23.00, în Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de est a Olteniei şi nord- estul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, în acest interval în zonele menţionate vor fi perioade cu intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice şi izolat grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, adaugă sursa citată.

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