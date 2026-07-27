Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea

Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit, luni dimineaţă, un nou mesaj RO-Alert , au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

”A fost emis un mesaj Ro-Alert în jurul orei 08.47 pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea”, au transmis pompierii, potrivit news.ro.

Cetăţenii au fost avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, menţionează mesajul RO-Alert.

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