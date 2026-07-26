MAE: Atenționare de călătorie pentru Spania. Cod roșu de risc de incendii în Comunitatea autonomă valenciană

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea autonomă valenciană că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de MAE, la acest moment sunt înregistrate incendii de vegetație de amploare în Vall d’Uixo, provincia Castellon.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autoritățile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/.

Cetățenii români că pot solicita asistență consulară

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația ‘Călătorește informat’ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Citeşte şi: Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE