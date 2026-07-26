Ilie Bolojan: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, pe care o considerăm inacceptabilă“

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică, pentru prima dată, după ce piloții militari români au doborât trei drone în tot atâtea zile începând de vineri.

„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim”, a scris Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, la scurt timp după ce a treia dronă a fost distrusă.

El le-a mulțumimit militarilor români și a aliaților care asigură siguranța pentru spațiul aerian național și a transmis un mesaj Moscovei.

„Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a punctat liderul PNL.

O nouă dronă, cea de-a treia, a fost doborâtă duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia, a anunțat preșdintele Nicușor Dan pe X. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că a fost doborâtă la ora 10:13, la cinci minute după ce a fost detectată de radarele armatei.

Citeşte şi: Ce spune MApN despre a treia dronă doborâtă în spațiul aerian românesc