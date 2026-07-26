Cod galben de vijelii și ploi torențiale în mai multe județe

O atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din țară, valabilă luni, 27 iulie, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit ANM,În intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 27 iulie, ora 22:00, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, potrivit ANM.

Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. Pe alocuri este posibil să cadă grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, izolat chiar peste 30–40 l/mp. În noaptea de luni spre marți, între 27 iulie, ora 22:00 și 28 iulie, ora 10:00, un alt Cod galben va fi în vigoare pentru Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, unde vântul va sufla cu 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90–100 km/h.

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