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Patru cutremure în mai puțin de 24 de ore, în România

De Magda Dragu
Patru cutremure în mai puțin de 24 de ore, în România
Patru cutremure în mai puțin de 24 de ore, în România

Patru seisme de intensitate mică au avut loc în țara noastră de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Trei dintre acestea au avut magnitudine peste 3. Toate cele patru cutremure au avut loc în zona seismică Vrancea, în județele Buzău și Vrancea.

Primul s-a produs sâmbătă, la ora 15:13 (magnitudine 3,1), iar cel mai recent duminică dimineață, la ora 04:52 (magnitudine 2,4). Celelalte două seisme au avut loc sâmbătă, la ora 23:20 (magnitudine 3,2), și duminică, la ora 02:35 (magnitudine 3,5). Cel mai recent cutremur a fost unul de suprafață (produs la o adâncime de doar 19 km), iar celelalte au fost de adâncime (între 89 și 147 km).

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