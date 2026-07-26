Patru cutremure în mai puțin de 24 de ore, în România

Patru seisme de intensitate mică au avut loc în țara noastră de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Trei dintre acestea au avut magnitudine peste 3. Toate cele patru cutremure au avut loc în zona seismică Vrancea, în județele Buzău și Vrancea.

Primul s-a produs sâmbătă, la ora 15:13 (magnitudine 3,1), iar cel mai recent duminică dimineață, la ora 04:52 (magnitudine 2,4). Celelalte două seisme au avut loc sâmbătă, la ora 23:20 (magnitudine 3,2), și duminică, la ora 02:35 (magnitudine 3,5). Cel mai recent cutremur a fost unul de suprafață (produs la o adâncime de doar 19 km), iar celelalte au fost de adâncime (între 89 și 147 km).

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