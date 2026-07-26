(VIDEO) Razie de amploare în Dăbuleni și Bechet. Amenzi de aproape 49.000 de lei și bani confiscați

Polițiștii doljeni au organizat, sâmbătă seara, o acțiune de tip „Razie” în zona de competență a Poliției Orașului Dăbuleni și Poliției Orașului Bechet, pentru creșterea gradului de siguranță publică și prevenirea faptelor antisociale.

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Acțiunea a început în data de 25 iulie 2026, la ora 20:00, și a avut ca obiective prevenirea faptelor cu violență, depistarea persoanelor urmărite, combaterea traficului și consumului de droguri, precum și creșterea siguranței rutiere, potrivit IPJ Dolj.

Efective mărite mobilizate în teren

La activități au participat polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră și investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj și Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

În cadrul raziei au fost instituite 5 filtre rutiere, fiind legitimate peste 120 de persoane și verificate aproximativ 60 de autovehicule.

De asemenea, polițiștii au efectuat controale la 10 societăți comerciale.

Amenzi de aproape 49.000 de lei și măsuri dispuse de polițiști

În urma verificărilor, pentru neregulile constatate au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 49.000 de lei.

Totodată, polițiștii au ridicat în vederea confiscării suma de 2.231 de lei.

În cadrul acțiunii au fost reținute un permis de conducere, retrase patru certificate de înmatriculare și ridicate șase plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Agent economic din Bechet, amendat cu 30.000 de lei

Unul dintre cazurile constatate de polițiști a vizat un agent economic din orașul Bechet.

În urma controlului, oamenii legii au stabilit că suma de 1.265 de lei, reprezentând încasări, nu putea fi justificată prin aparatul electronic fiscal.

Pentru această abatere, agentul economic a fost sancționat cu amendă în valoare de 30.000 de lei, iar suma de 1.265 de lei a fost ridicată în vederea confiscării.

Polițiștii doljeni anunță că astfel de acțiuni vor continua pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

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