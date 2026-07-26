Minoră din Dolj, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Bârca desfășoară verificări pentru găsirea unei minore de 14 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută în noaptea de 25 spre 26 iulie 2026, în jurul orei 01:46, de către tatăl fetei. Acesta le-a transmis polițiștilor că fiica sa, Dancau Andreea, în vârstă de 14 ani, a plecat de acasă în data de 25 iulie, în jurul orei 12:30, și nu s-a mai întors.

Semnalmente

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, minora are aproximativ 1,60 metri înălțime, cântărește aproximativ 49 de kilograme, are părul negru, lung, ochii verzi, ten închis și față ovală.

La momentul plecării, aceasta purta o rochie vișinie cu buline albe și negre.

Apel către persoanele care pot oferi informații

Polițiștii fac apel la persoanele care dețin informații ce pot ajuta la identificarea și găsirea minorei să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Verificările sunt continuate pentru depistarea fetei și stabilirea tuturor împrejurărilor în care aceasta a plecat de la domiciliu.

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