Ce spune MApN despre a treia dronă doborâtă în spațiul aerian românesc

România confirmă doborârea celei de-a treia drone în spațiul aerian românesc, după ce în jurul orei 10.00 locuitorii din Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert din partea IGSU în care erau avertizați de posibilitatea ca din spațiul aerian să cadă obiecte ce pot aparține unei drone.

”În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Cu puțin timp înainte, președintele României, Nicușor Dan, anunțase că o dronă a fost doborâtă duminică în zona Sulina-Chilia. De asemenea, președintele a precizat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Citeşte şi: Nicușor Dan anunţă că o nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Este a treia în mai puțin de 48 de ore