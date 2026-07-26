Iranul confirmă un atac ucrainean asupra unei nave în Marea Caspică. Sunt victime printre membrii echipajului

Ministerul de Externe iranian a condamnat sâmbătă un atac ucrainean cu drone asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, precizând că explozia provocată la bordul navei a ucis un marinar și a rănit un altul, transmite Reuters.

Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia.

Volodimir Zelenski a afirmat că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească

Mai devreme sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și nave folosite pentru transporturi militare către Iran.

‘Am obținut rezultate foarte puternice cu lovituri la mare distanță în Marea Caspică, inclusiv nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul’, a scris el pe rețeaua de socializare X. Zelenski nu a oferit detalii suplimentare, cum ar fi dacă acele nave ar fi avut încărcături la bord în momentul atacului sau dacă doar au fost folosite anterior pentru transporturi către Iran.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Și serviciul de securitate al Ucrainei a afirmat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două cargouri, Port Olia și Begei, despre care Kievul crede că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran.

Același serviciu mai afirmă că a fost de asemenea lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparține companiei ruse Lukoil.

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