Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE

Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe, în urma incidentelor repetate cu drone neautorizate intrate în spațiul aerian al României, a anunțat duminică ministra Oana Țoiu, într-un mesaj pe rețelele sociale.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Felicit piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a scris Oana Țoiu duminică, în mesaj.

Ea a mai precizat că, potrivit investigației desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață „este de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare”.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României“

„Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va avea la bază aceste investigații. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu maximă seriozitate, împreună cu aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a mai arătat ministra de Externe.

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