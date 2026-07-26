270.000 de oameni au fost evacuați, în urma incendiilor din Franța și Spania. Emmanuel Macron a mulțumit României pentru sprijin

Aproape 270.000 de persoane au fost evacuate sau au primit ordin să rămână în locuințe din cauza incendiilor de vegetație care continuă să se extindă în Franța și Spania.

Autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională, iar Franța a evacuat complet una dintre cele mai populare destinații turistice de pe coasta Atlanticului. Între timp, armata franceză a mobilizat 1.500 de militari pentru a sprijini intervențiile, iar incendiile din apropierea Madridului au afectat și un important centru al NASA, scrie .

Președintele francez Emmanuel Macron mulțumește României

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj de solidaritate în contextul incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale Franței, mulțumindu-le pompierilor, militarilor, forțelor de ordine și tuturor celor implicați în lupta cu flăcările. „În aceste ore în care flăcările ne pun țara la grea încercare, Franța arată cine este: un popor unit, care stă umăr la umăr”, a scris Macron pe platforma X.

Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.



Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026

Macron a mulțumit și statelor care au trimis ajutor Franței, inclusiv României. „Mulțumesc României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Cehiei și Slovaciei pentru sprijinul lor neprețuit. Aceasta este Europa. În momentele de încercare, ea dă viață solidarității care o definește”, a transmis președintele francez.

În mesajul său, Emmanuel Macron și-a exprimat solidaritatea și cu Spania, Italia, Grecia și celelalte țări afectate de incendiile de vegetație și a promis că statul francez va sprijini comunitățile lovite de dezastru atât timp cât va fi nevoie. „Vom reconstrui, vom reface ceea ce a fost distrus și vom fi alături de cei afectați atât timp cât va fi nevoie”, a încheiat liderul francez.

1.500 de soldați, mobilizaţi pentru a sprijini pompierii

Forțele armate franceze și-au extins semnificativ intervenția militară în fața incendiilor majore din sud-vestul țării, mobilizând 1.500 de soldați pentru a sprijini pompierii, a ajuta la evacuări și a asigura asistență medicală, transport, cazare și sprijin logistic, anunță The Guardian.

Forțele armate furnizează, de asemenea, echipamente specializate, inclusiv buldozere, elicoptere, drone și avioane militare A400M echipate pentru stingerea incendiilor din aer, pentru a ajuta la limitarea incendiilor și a sprijini eforturile mai ample de intervenție în situații de urgență.

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Un important centru al NASA a fost afectat de incendiul de lângă Madrid

Capacitatea NASA de a comunica cu sondele şi roboţii săi spaţiali ar putea fi în pericol, după ce unul dintre cele trei centre care permit comunicaţiile cu spaţiul îndepărtat a fost afectat vineri de incendiul din apropiere de Madrid, în Spania, fără a exista deocamdată o estimare a pagubelor, informează AFP, citată de news.ro.

The wildfires are menacing the Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), @NASA’s only facility in Spain and one of only three ground stations in the Deep Space Network (DSN) that the U.S. agency operates around the world, along with those in Goldstone (California) and… pic.twitter.com/BaMrDLVazc — Pablo Fuente (@PabloFuente) July 24, 2026

În timp ce mai multe incendii fac ravagii în împrejurimile Madridului, unul dintre ele „a traversat” acest complex al NASA numit MDSCC, a declarat o purtătoare de cuvânt a agenţiei spaţiale americane într-un comunicat transmis către AFP. „Întregul personal a fost evacuat în condiţii de siguranţă”, iar „eventualele pagube vor fi evaluate de îndată ce condiţiile de siguranţă o vor permite”, a adăugat ea.

Complexul face parte din cele trei situri care constituie reţeaua „Deep Space Network”

Alcătuit din mai multe antene gigantice, acest complex face parte din cele trei situri care constituie reţeaua „Deep Space Network”, ce permite NASA să menţină comunicaţiile cu vehiculele sale care explorează spaţiul îndepărtat. Aceste complexuri sunt amplasate la Madrid, la Goldstone în California şi la Canberra în Australia, astfel încât „pe măsură ce Pământul se roteşte, cel puţin un complex de antene să poată intra întotdeauna în contact cu navele spaţiale, indiferent de poziţia lor pe cer”, explică NASA pe site-ul său. Din cauza incendiului şi a evacuării personalului, NASA a transferat activităţile de comunicaţii la sediul din California, a precizat purtătoarea de cuvânt, asigurând că astfel se garantează „continuitatea serviciului şi un sprijin neîntrerupt pentru comunicaţiile cu vehiculele spaţiale”.