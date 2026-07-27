(VIDEO) Bărbat din Craiova, reținut după ce și-ar fi amenințat fosta concubină

Un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în seara zilei de 25 iulie, în jurul orei 21:20, o femeie de 32 de ani din Craiova a sesizat polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova că fostul său concubin o contactează telefonic și o amenință, potrivit IPJ Dolj.

Ordinul de protecție îi interzicea orice contact cu victima

Din verificările efectuate a reieșit că, la data de 10 iulie 2026, instanța de judecată a emis pe numele bărbatului un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de nouă luni.

Prin măsurile dispuse, acestuia îi era interzis orice contact cu victima, inclusiv prin apeluri telefonice sau corespondență.

Polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi încălcat prevederile ordinului de protecție, contactând-o telefonic pe femeie și adresându-i amenințări care i-au provocat acesteia o stare de temere.

Reținut pentru 24 de ore

În cursul zilei de 26 iulie, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.

Citeşte şi: Un român a murit pe șantierul stadionului Camp Nou din Barcelona