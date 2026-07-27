Directorii generali ai APIA și ANF, suspendați din funcții după ce au fost trimiși în judecată de DNA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dispus suspendarea de drept a directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, precum și încetarea exercitării temporare a funcției de director general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) de către Romeo Șoldea.

Decizia a fost luată în urma comunicării oficiale transmise de Direcția Națională Anticorupție (DNA), referitoare la măsurile dispuse în dosarul în care cei doi sunt trimiși în judecată, potrivit Agerpres.

Conducere interimară până la sfârșitul lunii

Pentru a asigura continuitatea activității celor două instituții, Ministerul Agriculturii a desemnat conducere interimară până la data de 31 iulie 2026.

Astfel, atribuțiile de director general al APIA vor fi exercitate de Kerekes Melinda Klara, director al Direcției Economice.

La Autoritatea Națională Fitosanitară, conducerea interimară va fi asigurată de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct, și Manole Filofteia, director al Laboratorului Național Fitosanitar.

MADR: Măsura este prevăzută de Codul administrativ

Potrivit Ministerului Agriculturii, suspendarea a fost dispusă în conformitate cu prevederile art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Reprezentanții ministerului precizează că măsura se aplică în cazul funcționarilor publici atunci când există o comunicare oficială privind măsuri dispuse în cadrul unui proces penal.

Adrian Pintea și Romeo Șoldea, trimiși în judecată de DNA

Adrian Pintea, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și actual director general al APIA, precum și Romeo Șoldea, directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate.

Potrivit procurorilor anticorupție, Adrian Pintea este acuzat de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, iar Romeo Șoldea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Procurorii au instituit și măsuri asigurătorii

Conform comunicatului DNA din 24 iulie, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil deținut de Adrian Pintea și asupra unui bun mobil aparținând lui Romeo Șoldea, până la concurența sumei de 148.542 de lei, reprezentând prejudiciul estimat în cauză, precum și pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.

Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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