Bărbat arestat preventiv pentru că a lovit un polițist cu pumnul

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a lovit în gât un polițist care se afla în timpul serviciului și care intervenise pentru păstrarea ordinii și liniștii publice, într-un spațiu public din municipiul Timișoara.

Agentul de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor referitoare la menținerea ordinii publice pe raza Secției 1 Poliție din municipiul Timișoara, pe malul Canalului Bega, și a procedat la legitimarea mai multor persoane care consumau băuturi alcoolice, ocazie cu care inculpatul l-a lovit cu pumnul în zona gâtului și a capului, fapta producând indignare și teamă celor din jur, prin comportamentul agresiv.

Procurorul de caz a formulat, în acest caz, o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă, duminică, de către Judecătoria Timișoara.

Bărbatul arestat este recidivist, acesta având o condamnare anterioară la pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării sub supraveghere, se mai menționează în documentul citat.

Cercetările în acest caz sunt continuate de Poliția Municipiului Timișoara – Secția 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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