Tânăr de 18 ani, reținut după ce ar fi furat o trotinetă electrică în Craiova

Polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 18 ani, din municipiul Craiova, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi sustras o trotinetă electrică lăsată în fața unui imobil din Craiova, prejudiciul cauzat fiind estimat la 2.500 de lei.

Furtul a fost sesizat în timpul nopții

Fapta ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie 2026, în jurul orei 00:11, când polițiștii au fost sesizați de un tânăr de 26 de ani, din Craiova. Acesta le-a transmis oamenilor legii că persoane necunoscute i-ar fi sustras trotineta electrică din fața locuinței.

Polițiștii au identificat persoana bănuită și au recuperat bunul furat

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au reușit identificarea unui tânăr de 18 ani, din Craiova, bănuit de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar trotineta electrică a fost restituită persoanei vătămate.

Tânărul a fost plasat sub control judiciar

Suspectul a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Ulterior, instanța de judecată a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

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