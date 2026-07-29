Bărbat din Coșoveni, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Coșoveni, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 27 iulie 2026, când polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni au fost sesizați de o femeie din localitate cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de fostul concubin, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ordin de protecție provizoriu și monitorizare electronică

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că, în urma unui conflict spontan, bărbatul de 41 de ani ar fi agresat-o fizic pe fosta sa concubină.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent asupra vieții și integrității corporale a femeii. Astfel, oamenii legii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

Totodată, acesta a fost obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.

Alerta sistemului de monitorizare a dus la intervenția polițiștilor

În aceeași zi, dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME) din cadrul IPJ Dolj a transmis o alertă privind încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

Bărbatul ar fi încălcat obligațiile stabilite și s-ar fi deplasat la adresa de domiciliu a femeii, deși avea interdicție de apropiere.

Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de miercuri, 29 iulie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

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