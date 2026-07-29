(VIDEO) Un nou contingent de pompieri români pleacă în Franța

Un nou contingent de pompieri români pleacă în Franța pentru continuarea misiunii de combatere a incendiilor de pădure. Astăzi, 29 iulie 2026, cel de-al treilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure a plecat spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Decizia privind continuarea misiunii a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în data de 27 iulie 2026, ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Republica Franceză.

Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 1 august 2026

Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 1 august 2026, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegii aflați în prezent în teren.

Tehnica de intervenție aferentă modulului românesc este deja dislocată în Franța, în Departamentul Var, și utilizată în cadrul activităților operative. În consecință, noul contingent va prelua, în baza de operații, autospecialele, echipamentele și misiunile repartizate, asigurând continuitatea intervențiilor fără întreruperea capacității operaționale.

Pompierii români vor rămâne pregătiți să intervină

Până la jumătatea lunii august, pompierii români vor rămâne pregătiți să intervină, la solicitarea autorităților franceze, pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure, alături de celelalte echipe europene participante la misiune.

Prin această nouă rotație de personal, România își reafirmă angajamentul față de solidaritatea europeană și cooperarea internațională în domeniul protecției civile, contribuind la consolidarea capacității comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Citeşte şi: Rusia spune că acuzațiile României privind încălcarea spațiului său aerian de drone rusești sunt neîntemeiate