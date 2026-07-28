Spitalul de Boli Infecțioase Craiova nu intră în grevă

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova își continuă activitatea fără întreruperi, deși sindicatele din sănătate au declanșat marți greva generală în spitale.

Conducerea unității medicale spune că situația epidemiologică actuală și numărul mare de pacienți internați nu permit suspendarea activității.

„Nu ne permitem să facem grevă, suntem în plină epidemie”

Managerul Spitalului „Victor Babeș” Craiova, Adina Turcu, a declarat pentru Agerpres că personalul medical continuă să acorde îngrijiri pacienților, în contextul în care unitatea se confruntă cu un val epidemic și funcționează la capacitate maximă.

„La noi nu este grevă. Suntem în plină epidemie, avem niște cazuri și nu ne permitem să facem grevă. Sunt valuri epidemice care nu ne permit să ne gândim la nimic altceva decât la pacienți”, a precizat managerul spitalului.

Sunt monitorizați contacții pacientei transferate la Floreasca

Adina Turcu a mai spus că spitalul continuă monitorizarea contacților pacientei de 18 ani care a fost transferată recent în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca).

Potrivit conducerii unității, în prezent există și alți contacți care sunt supravegheați medical.

„Fata respectivă a plecat de la noi, mai sunt contacți, sunt copii veniți de la mare, iar spitalul este ocupat la capacitate maximă”, a declarat managerul.

Greva din sănătate, declanșată la nivel național

Decizia conducerii Spitalului „Victor Babeș” Craiova vine în contextul în care Federația SANITAS a declanșat marți greva generală în spitale, ca formă de protest față de proiectul Legii salarizării.

În cazul unității medicale craiovene, activitatea nu a fost afectată, personalul medical rămânând concentrat pe tratarea pacienților și gestionarea situației epidemiologice.

Conducerea spitalului subliniază că, în această perioadă, prioritatea este asigurarea continuității actului medical și răspunsul rapid la cazurile care necesită îngrijire de specialitate.

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